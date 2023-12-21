Российская ПВО сбила украинскую ракету над Азовским морем Минобороны России сообщило о сбитой ракете ВСУ над Азовским морем

Российские средства противовоздушной обороны сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Азовского моря, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, попытка атаковать российские объекты была предпринята 21 декабря около 15:00 по московскому времени.

Около 15:00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Азовское море стало внутренним морем России. По его словам, в этой акватории создан российский военно-морской район.

В четверг, 21 декабря, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об украинском беспилотнике, сбитом на территории Суражского района средствами ПВО. В результате атаки никто не пострадал, объект никаких повреждений не получил.

По данным Минобороны в России, за сутки 21 декабря было сбито 29 украинских беспилотников и четыре снаряда HIMARS. С начала СВО же перехвачено 9928 дронов.

Также в четверг Telegram-канал SHOT сообщил о взрыве в районе Крымского моста. По данным канала, средства ПВО отработали по воздушной цели. По предварительной информации, разрушений нет. Официального подтверждения сведений не поступало ни от Минобороны РФ, ни от властей региона.