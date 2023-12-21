В районе Крымского моста заметили воздушную цель SHOT: ПВО сбила воздушную цель в районе Крымского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщает, что в районе Крымского моста средства ПВО отработали по воздушной цели. По предварительной информации, разрушений нет. Официального подтверждения сведений не поступало ни от Минобороны РФ, ни от властей региона.

Также канал пишет, что движение по мосту остановлено. Местный информационный центр по автомобильным дорогам заявил, что перекрыто автомобильное полотно моста. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников. Кроме того, сообщалось о работе ПВО в районе Керченского пролива и на территории Керчи.

Ранее временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено. Причины решения не назывались. При этом с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не возникало.

29 ноября на Крымском мосту дважды за сутки останавливали движение автомобильного транспорта. Первый раз данные о закрытии переправы появились в 18:10 мск, работа моста возобновилась спустя почти час. Причины остановки движения автотранспорта по Крымскому мосту объявлены не были.