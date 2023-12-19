Шойгу: Азовское море стало внутренним морем России

Фото: MOD Russia via Global Look Press

Азовское море стало внутренним морем России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства. По его словам, в этой акватории создан российский военно-морской район.

В акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район, — сказал Шойгу.

Также глава военного ведомства заявил, что в настоящее время армия России является самой подготовленной и эффективной в мире. По его словам, ВС РФ обладают прогрессивным оружием, проверенным в бою. Опыт специальной военной операции на Украине показал, что армия России способна адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника. Боевой опыт за время СВО получили более 650 тысяч военнослужащих.

Вместе с этим Шойгу отметил, что численность российских войск доведена до 1 150 000 военнослужащих. Таким образом, выполнены планы по комплектованию сухопутных войск и флота. Полностью укомплектованы и оснащены две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, а также четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков. Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил России будет доведена до 1,5 млн военнослужащих.