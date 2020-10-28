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Роспотребнадзор разрешил МГТУ им. Баумана возобновить работу

21:51, 28 октября 2020
Фото: bmstu1830/facebook.com

Очное обучение студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана могут возобновить 29 октября. Об этом заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Управление считает возможным возобновить очное обучение студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана с 29.10.2020, цитирует сообщение ТАСС.

Однако при этом администрация высшего учебного заведения должна вести постоянный контроль над выполнением всех противоэпидемических мероприятий.

20 октября здания Московского государственного технического университета имени Баумана закрыли из-за большого числа заразившихся коронавирусом и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса, Роспотребнадзор приостановил работу вуза из-за нарушений мер профилактики COVID-19 и роста заболеваемости среди студентов.

В университете заявили, что работают над устранением претензий по несоблюдению мер профилактики коронавируса в зданиях университета, писал NEWS.ru.

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