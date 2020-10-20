Роспотребнадзор закрыл МГТУ имени Баумана из-за вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Здания Московского государственного технического университета имени Баумана закрыли из-за большого числа заразившихся коронавирусом и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса, Роспотребнадзор приостановил работу вуза из-за нарушений мер профилактики COVID-19 и роста заболеваемости среди студентов.

Ранее Ространснадзор провёл 543 рейда в аэропортах и авиакомпаниях на предмет соблюдения требований по выходу из режима ограничений. Были выявлены 518 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Самым частым нарушением среди авиакомпаний оказалось то, что их сотрудники не измеряют температуру пассажиров на входе в самолёт. В этом отличились «Аэрофлот», S7, «Победа», «Россия», «Ямал», «ИрАэро», АЛРОСА, «Азимут» и другие, писал NEWS.ru.