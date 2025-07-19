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19 июля 2025 в 22:18

Режим воздушной опасности объявили в одном из российских регионов

Губернатор Артамонов предупредил о воздушной опасности в Липецкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим воздушной опасности введен на всей территории Липецкой области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, жителям нужно соблюдать меры предосторожности.

Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности, — отметил глава области.

Точные причины введения режима и его сроки пока не уточняются. В настоящее время жителям региона рекомендуется соблюдать бдительность и следовать официальным инструкциям.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко подчеркнул, что приостановка приема и вылета судов связана с необходимостью обеспечить безопасность в воздушной гавани.

До этого похожие меры коснулись ярославского аэропорта Туношна. По словам Кореняко, самолетам ограничили возможность прилета и вылета. Решение было также связано с обеспечением безопасности аэровокзала.

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