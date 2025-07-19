Работа российского аэропорта временно ограничена

В ярославском аэропорту Туношна ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, приостановка приема и выпуска воздушных судов была введена для обеспечения безопасности.

Туношна (Ярославль) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее Кореняко информировал, что аэропорты Внуково и Домодедово возобновили полноценную работу после временных ограничений. Он пояснил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» девять самолетов, выполнявших рейсы во Внуково, и два самолета, летевших в Домодедово.

До этого в Сергиево-Посадском округе Московской области зафиксировали падение четырех дронов украинских вооруженных сил. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, в результате инцидента пострадали два человека, которых госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.