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19 июля 2025 в 21:44

Столичный аэропорт перестал принимать самолеты

В Росавиации ввели временные ограничения в аэропорту Шереметьево

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В столичном аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что приостановка приема и вылета судов связана с необходимостью обеспечить безопасность в воздушной гавани.

Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Часом ранее похожие меры коснулись ярославского аэропорта Туношна. По словам Кореняко, самолетам ограничили возможность прилета и вылета. Решение было также связано с обеспечением безопасности аэровокзала.

Также сегодня похожие ограничения вводились в аэропортах Внуково и Домодедово. Позже Кореняко информировал, что обе воздушные гавани возобновили полноценную работу после временной приостановки приема и выпуска судов. Он пояснил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» девять самолетов во Внуково и два самолета в Домодедово.

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