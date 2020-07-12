Режим самоизоляции продлили в Калмыкии

https://static.news.ru/photo/67b0add6-c44e-11ea-bbe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexxx1979/wikipedia.com

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в Калмыкии сообщили, что режим самоизоляции в регионе решили продлить до 26 июля.

Указом главы Калмыкии № 174 режим ограничений в Калмыкии продлён до 26 июля включительно, — говорится в сообщении оперштаба.

При этом в регион в июне перешёл на второй этап снятия ограничений. В республике открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, с 9 июня возобновилась работа общественного транспорта, с 21 июня возобновили работу отделы МФЦ, гостиницы и салоны красоты.

Как писал NEWS.ru, выезд жителей Калмыкии в сторону Республики Дагестан временно ограничен из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. На границе между двумя регионам установлен контрольный пункт. Проехать через него можно будет при предъявлении документов. Выезжать в соседний Дагестан смогут только жители Калмыкии, которые там работают.

По данным на 12 июля, коронавирусом за сутки в России заболели 6615 человек в 84 российских регионах. Клинических проявлений болезни не имели 22,5% пациентов.

Общее число заболевших на территории России составляет 727 162 человека. За период пандемии с инфекцией справились более 501 060 человек (+3615 за сутки), скончались от коронавируса 11 335 (+130 за сутки).