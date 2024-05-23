Решение суда о выплатах возмутило мать жестоко убитой студентки Мать убитой студентки в Кемерово заявила, что ее возмутило решение суда

Мать жестоко убитой в 2020 году студентки Веры Пехтелевой Оксана в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что возмущена решением суда о взыскании с МВД компенсации морального вреда для родственников в размере 700 тысяч рублей. Каждому из родителей жертвы должны выплатить по 300 тысяч рублей, а ее дяде — 100 тысяч рублей.

Решение суда нас не только не устроило, а еще и возмутило. Наше государство, в лице судей, оценивает мои моральные страдания, связанные с жестоким убийством единственной дочери, в 300 тыс. рублей! Честь и хвала стране, в которой я живу! Будем думать, — заявила Оксана, говоря об обжаловании решения.

Дядя студентки Владимир, в свою очередь, напомнил, что изначально суд постановил взыскать с МВД города Кемерово по 1 млн рублей для родственников как компенсацию морального вреда. Позднее суд посчитал должным ответчиком МВД РФ и решил установить другой размер выплат. Родственник также намерен обжаловать решение о компенсации.

Отец убитой студентки ранее заявил, что преступник не искупит вину перед ее семьей в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ. Так родитель прокомментировал известие о помиловании осужденного на 17 лет колонии молодого человека по указу президента России Владимира Путина.