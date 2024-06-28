Редкий гриб размером со страусиное яйцо нашли в российском регионе

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Дождевик гигантский

В Новосибирской области был обнаружен редкий гигантский гриб, сообщили в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте». Местная жительница рассказала, что на обочине нашла гриб Головач, или дождевик гигантский. Съедобный гриб относится к семейству шампиньоновых.

Сегодня у дороги встретился. Головач. Значит не только у нас в огороде растут. Расползаются по грибнице, — написала женщина.

Также в группе сообщили об обнаружении другого большого гриба. Новосибирские грибники нашли более скромного по размерам гигантского головача на своем участке.

Ранее жители Санкт-Петербурга и Ленобласти отправились за первыми грибами. В соцсетях они делятся рекордами по сборам в результатах «тихой охоты». Так, одна из участниц группы «Грибы и Грибники СПб» собрала вечернюю сковороду подосиновиков.

До этого миколог, биолог Михаил Вишневский ранее объяснил, как обработать собранные грибы. По его словам, безопаснее всего их высушить. Вишневский отметил, если пренебречь промывкой и очисткой грибов, есть риск заболеть ботулизмом, который смертельно опасен. Перерабатывать «улов» необходимо сразу после возвращения из леса. При готовке, отметил биолог, важно следовать технологическим процессам и соблюдать все этапы обработки.