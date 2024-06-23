В Ленобласти стартовала «тихая охота» за грибами Жители Петербурга и Ленобласти сообщили об активном росте грибов в лесах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти отправились за первыми грибами, информирует «Царьград». В соцсетях они делятся рекордами по сборам в результатах «тихой охоты». Так, одна из участниц группы «Грибы и Грибники СПб» собрала вечернюю сковороду подосиновиков.

На территории Петербурга и в области продолжается активный рост грибов. Ситуация для собирателей улучшилась на фоне недавних дождей. Предстоящие выходные могут стать особенно благоприятными для грибников.

В настоящий момент в лесах преобладают подосиновики. Однако можно собрать и белые грибы, и лисички. В тематических сообществах в соцсетях появляется все больше публикаций о том, что грибов становится все больше день ото дня.

Синоптики предсказывают идеальную погоду для походов в лес. Условия дадут еще больше возможностей для удачного грибного сезона.

Миколог, биолог Михаил Вишневский ранее объяснил, как обработать собранные грибы. По его словам, безопаснее всего их высушить. Вишневский отметил, если пренебречь промывкой и очисткой грибов, есть риск заболеть ботулизмом, который смертельно опасен. Перерабатывать «улов» необходимо сразу после возвращения из леса. При готовке, отметил биолог, важно следовать технологическим процессам и соблюдать все этапы обработки.