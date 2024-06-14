Миколог рассказал, как обработать собранные грибы и не умереть Миколог Вишневский: собранные грибы безопаснее всего высушить

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Безопаснее всего собранные грибы высушить, рассказал «Москве 24» миколог, биолог Михаил Вишневский. По его словам, если пренебречь промывкой и очисткой грибов, можно подхватить ботулизм, который является смертельно опасным заболеванием.

Эксперт отметил, что перерабатывать грибы нужно сразу после возвращения из леса, поскольку каждый час имеет значение. При готовке важно четко следовать технологическим процессам и соблюдать все этапы обработки.

Каждый час — это существенная потеря вкуса, аромата, цвета, консистенции. Грибы надо перерабатывать сразу после того, как вернулся из лесу. Больше суток они не сохранятся даже в холодильнике, если это не какие-нибудь лисички, которые можно держать пару недель, — объяснил миколог.

Биолог добавил, что если нужно высушить грибы, перед этим лучше их не мыть и не замачивать, так как они не смогут просохнуть полностью. Чтобы убрать грязь, рекомендуется воспользоваться тряпочкой. При соблюдении всех правил высушенные грибы могут храниться до двух лет.

Также можно засолить урожай, например, в кадках, подчеркнул Вишневский. Однако нужно учитывать, что у грибов должен быть постоянный доступ к воздуху. Самое небезопасное — мариновать урожай. Этот вариант обработки может стать причиной развития ботулиновых бактерий, подытожил миколог.

Ранее миколог Михаил Стеклов рассказал, что грибы нужно уметь правильно собирать. Он отметил, что главное, не раскапывать грибную подстилку, чтобы не повредить грибницу.