Реаниматолог рассказал о детях с 90% поражения лёгких из-за COVID-19

За последний год в реанимацию стали чаще попадать дети с тяжёлой формой COVID-19, у которых поражены 90% лёгких. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 Филатовской больницы в Санкт-Петербурге Валентин Есиков.

По его словам, теперь дети переносят инфeкцию гораздо тяжелее. В настоящее время медики смотрят, какой синдром является вeдущим, и после этого решают, что нужно для этого предпринять. По словам Eсикова, возраст лежащих на ИBЛ детей разный — от 1,5 до 17 лет.

Лежат дети с 90 процентами поражения лёгочной ткани, подтверждённым КТ (компьютерной томографией. — NEWS.ru), они все требуют интенсивной терапии. Но есть и пациенты с ожирением, генетическими заболеваниями, например, много с синдромом Дауна, есть дети с органической патологией головного мозга, — цитирует издание Есикова.

При этом в 90% случаев после ИВЛ наблюдается летальный исход, заключил реаниматолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал коронавирус учебной тревогой и разминкой перед грядущими испытаниями. По его словам, медицинский мир ожидает нового вируса гриппа, смертность от которого может составлять 35%. Он также отметил, что COVID-19 продемонстрировал неспособность человечества противостоять эпидемии.