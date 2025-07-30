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30 июля 2025 в 11:16

Раскрыто предварительное число пострадавших при землетрясении на Камчатке

«112»: в Камчатском крае в результате землетрясения пострадали четыре человека

На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения Фото: t.me/mchs_official*

Четыре человека, предварительно, пострадали в Камчатском крае во время мощного землетрясения, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, среди получивших травмы есть ребенок. Двоих местных жителей врачи забрали в больницу с легкими ушибами.

Что касается Сахалинской области, обращений за медицинской помощью там пока не зарегистрировано. Камчатские власти в свою очередь заявили, что представят к награде врачей из онкологического диспансера, которые героически продолжали проводить операцию во время землетрясения.

Ранее министр здравоохранения региона Олег Мельников, заявил, что несмотря на опасность, медики сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. На опубликованных в Сети кадрах видно, как операционный стол и прочее оборудование начинают ходить ходуном, однако хирурги остались на месте. Один из них стал держать стол, а другой зафиксировал пациента.

До этого стало известно, что правительство Сахалинской области ввело режим ЧС в Северо-Курильском районе после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Стихийное бедствие привело к затоплению территории города и рыбоперерабатывающего предприятия «Алаид». В зоне бедствия проживает 2400 человек, их эвакуировали.

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