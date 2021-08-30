Радикальных мусульман назвали виновными во второй чеченской войне

Бывший руководитель администрации президента России Сергей Филатов заявил URA.RU, что радикально настроенные мусульмане были недовольны Хасавюртовскими соглашениями и развязали вторую чеченскую войну.

Шло развитие мусульманской религии. Радикальные силы не были удовлетворены Хасавюртовскими соглашениями, и они спровоцировали вторую войну. Это они спровоцировали — не мы. Они пошли в Дагестан. Они считали, что победа может быть за ними и поэтому, не прекращая войны, продолжили, — заявил Филатов.

По его мнению, это были люди, которых не заботила страна, или мир в регионе, главное — власть. Филатов также добавил, что после подписания Хасавюртовских соглашений началось давление со стороны мусульманского движения за влияние в обществе. Строили мечети, а в Москве стали проводить службы на улицах города.

Ранее участник первой чеченской войны, бывший военнослужащий внутренних войск МВД Александр Титов рассказал, что во время решающего боя за Грозный в августе 1996 года некоторые бойцы кончали жизнь самоубийством из-за сильнейшего психологического напряжения, а также искали себе пропитание из-за проблем со снабжением.