Бывший военный описал главный бой за Грозный в первую чеченскую войну

Во время решающего боя за Грозный в августе 1996 года некоторые бойцы кончали жизнь самоубийством из-за сильнейшего психологического напряжения, а также искали себе пропитание из-за проблем со снабжением. Об этом Lenta.ru рассказал участник событий, бывший военнослужащий внутренних войск МВД Александр Титов.

Иногда у наших бойцов не выдерживали нервы. Один парень покончил с собой, когда до дембеля ему оставалось два месяца. Он был из Волгограда. Психологически не вытянул. Видимо, страх осилил, — поделился бывший военный.

Кроме того, по ночам необходимо было постоянно дежурить, чтобы не дать боевикам вырваться из кольца обороны города. Из-за удержания позиций иногда было невозможно вытаскивать раненых, так как был плотный огонь. Так, у одного офицера, которого в ходе боя забрали боевики, выкололи глаза, отрезали уши и раздробили пальцы, вспомнил Титов.

Что касается пропитания, то можно сказать, что его добывали себе сами. Огурцы в саду, например, — сообщил ветеран.

В свою очередь, итоговый штурм площади Минутка дался российским военным особенно трудно, так как вокруг стоял плотный огонь противника. Тогда повсюду свистели пули и взрывались миномётные снаряды. В ходе боя погибло много российских солдат и офицеров, отметил Титов.

Ранее стало известно, что человечеству грозит неконтролируемая ядерная война. Привести к этому может гонка вооружений между сверхдержавами. Например, разработка ракет Китаем и Россией.