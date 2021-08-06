Бывший военный описал главный бой за Грозный в первую чеченскую войну
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
14:13, 06 августа 2021
Фото: fsb.ru
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Во время решающего боя за Грозный в августе 1996 года некоторые бойцы кончали жизнь самоубийством из-за сильнейшего психологического напряжения, а также искали себе пропитание из-за проблем со снабжением. Об этом Lenta.ru рассказал участник событий, бывший военнослужащий внутренних войск МВД Александр Титов.
Иногда у наших бойцов не выдерживали нервы. Один парень покончил с собой, когда до дембеля ему оставалось два месяца. Он был из Волгограда. Психологически не вытянул. Видимо, страх осилил,— поделился бывший военный.
Кроме того, по ночам необходимо было постоянно дежурить, чтобы не дать боевикам вырваться из кольца обороны города. Из-за удержания позиций иногда было невозможно вытаскивать раненых, так как был плотный огонь. Так, у одного офицера, которого в ходе боя забрали боевики, выкололи глаза, отрезали уши и раздробили пальцы, вспомнил Титов.
Что касается пропитания, то можно сказать, что его добывали себе сами. Огурцы в саду, например, — сообщил ветеран.
В свою очередь, итоговый штурм площади Минутка дался российским военным особенно трудно, так как вокруг стоял плотный огонь противника. Тогда повсюду свистели пули и взрывались миномётные снаряды. В ходе боя погибло много российских солдат и офицеров, отметил Титов.
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