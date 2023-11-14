Работники склада Wildberries устроили массовую драку и попали на видео Работники склада Wildberries в Подмосковье подрались из-за гофры с товарами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовая драка с участием пяти сотрудников Wildberries произошла на складе маркетплейса в подмосковном Коледино, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, скандал между работниками завязался из-за гофры с товарами. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.

На них видно, как один из участников конфликта ударяет другого по лицу, после чего он теряет сознание. За пострадавшего вступились коллеги, которые, однако, подоспели слишком поздно. Мужчина был госпитализирован с ушибами мягких тканей и подозрением на сотрясение головного мозга.

Канал со ссылкой на знакомого пострадавшего сообщил, что он скончался в больнице от полученных травм. Официального подтверждения этой информации нет. По факту произошедшего начата проверка.

Telegram-канал Readovka также сообщил об одном погибшем. По его информации, увечья от ударов усугубили уже имеющиеся проблемы со здоровьем. Оба зачинщика драки являются уроженцами Средней Азии.

Ранее массовую драку устроили жители башкирского города Туймазы. Причиной стал разлитый на чужой стол напиток. Негодование переросло в словесную перепалку, а затем и в рукоприкладство. Изначально в конфликт ввязались трое человек, однако позднее к ним присоединились еще несколько сограждан. Полицейским удалось задержать шестерых подозреваемых.