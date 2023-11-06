Башкирцы устроили массовую драку на улице из-за разлитого напитка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители башкирского города Туймазы устроили массовую драку на улице, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Причиной стал разлитый на чужой стол напиток. Негодование переросло в словесную перепалку, а затем и в рукоприкладство.

Изначально повздорили трое человек, которые вышли выяснять отношения на улицу. Там к ним присоединились еще несколько сограждан. Всего полицейским удалось задержать шестерых участников драки. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В Улан-Удэ драку ранее устроили дорожные рабочие. Инцидент произошел на трассе. По предварительной информации, мужчины по ошибке оказались на одном участке дороги и не смогли поделить фронт работ. Судя по опубликованным кадрам, к потасовке присоединились трое рабочих. Остальные пытались их разнять либо просто наблюдали за происходящим.

В Тюмени группа мигрантов без видимых причин стала бросаться на прохожих. Иностранцы нападают на людей с наступлением темноты. Местные жители пожаловались, что боятся выходить из дома, поскольку им вслед отпускают оскорбительные комментарии.