В Волгограде чиновницу задержали за попытку поджога военкомата SHOT: сотрудница областного комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

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Telegram-канал SHOT сообщает, что консультант по работе с архивом комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат на улице Дегтярева. По информации канала, женщина планировала использовать для этого коктейли Молотова.

Как пишет SHOT, диверсию пыталась осуществить 31-летняя местная жительница. По информации канала, накануне вечером она подошла к зданию, в котором располагается призывной пункт военного комиссариата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда, и начала ходить вокруг него кругами, посматривая в телефон и держа в руках тяжелый рюкзак.

SHOT сообщает, что охранявший здание полицейский патруль подошел к россиянке, чтобы выяснить причину ее поведения. Девушка не стала отпираться и по просьбе силовиков показала содержимое рюкзака: в нем лежали пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки. По информации канала, россиянка призналась, что хотела устроить поджог.

Сейчас с ней работают следователи, уточнил канал. По информации SHOT, сотрудники правоохранительных органов устанавливают вероятную связь чиновницы с украинскими кураторами.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что жительница Хабаровска подожгла библиотеку, спутав ее с военкоматом. 74-летняя пенсионерка пришла к жилому дому по улице Серышева, где находился пункт отбора на военную службу. Сначала женщина долго разговаривала с кем-то по телефону, а затем бросила бутылку с горючей смесью в окно здания.