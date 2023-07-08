Рабочего насмерть придавило плитой в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строитель погиб под каменной плитой на стройке в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Известно, что ЧП произошло на Киевской улице в Московском районе.

На стройке ЖК на Киевской улице, дом 7, мужчину придавило плитой. От полученных травм он погиб, — сообщил источник.

Других подробностей инцидента не приводится.

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