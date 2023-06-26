Школьника насмерть придавило бетонной плитой в Красноярском крае

Фото: Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае 14-летнего подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенном здании, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Врачи не успели спасти школьника, он скончался в больнице от полученных травм. По факту произошедшего организована проверка.

Прокуратура Уярского района организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка. В заброшенном здании на него упала бетонная конструкция, — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 24 июня в заброшенном здании в селе Сушиновка Красноярского края. Двое 14-летних подростков перепрыгивали через бетонные конструкции, и один из них прыгнул с ненадежной плиты. После того, как он побежал дальше, стена обрушилась на него. Школьник получил множественные травмы головы, тела и внутренних органов, и был госпитализирован. На следующий день он скончался.

Ранее в Мартыновском районе Ростовской области 13-летний подросток погиб под рухнувшей бетонной плитой в заброшенном доме. Двое школьников во время прогулки попали под сильный дождь и решили переждать непогоду в расположенном по соседству заброшенном здании. Дети зашли в дом, и в этот момент на них обрушился ветхий край бетонной плиты. Второй подросток получил множество травм, но выжил.