Пятиклассница принесла в школу нож и размахивала им, повторяя одну фразу Mash: в Краснодаре пятиклассница пронесла в школу нож и размахивала им

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В Краснодаре ученица пятого класса пронесла в школу нож, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По его данным, девочка размахивала холодным оружием в коридорах учреждения и повторяла одни и те же слова, а потом спряталась в туалете.

Как рассказали очевидцы, школьница была не в адекватном состоянии и твердила странную фразу «Прости, они тебя пугают». Ученики позвали на помощь сотрудников школы, которые вызвали медиков. Девочку отправили в больницу, нож так и не нашли. Правоохранители проводят проверку произошедшего.

Ранее восьмиклассник ударил складным ножом своего друга на уроке в Сосновом Бору Ленинградской области. Пострадавшего мальчика госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки. О происшествии доложили в региональное управление Следственного комитета.

Выяснилось, что школьник принес на занятия складной нож-брелок. Мальчик решил показать одноклассникам трюк, но не рассчитал силы и случайно ранил друга в грудь. У пострадавшего из-за проникающего ранения возникли проблемы с вентиляцией легких, его экстренно госпитализировали, а исполнителя трюка отвезли в отдел полиции, где опросили и отпустили.

До этого в Москве ученик третьего класса скончался на уроке английского языка. Трагедия произошла в школе, расположенной на проспекте Мира. Преподаватели сразу позвали медсестру, которая пробовала привести ребенка в чувство. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать третьеклассника, но спасти его не удалось. Причины смерти школьника пока не установлены.