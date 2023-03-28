Пьяный сын экс-начальника полиции устроил смертельное ДТП в Геленджике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный сын бывшего начальника полиции Краснодара устроил смертельное ДТП на Mercedes в Геленджике, передает Telegram-канал Kub Mash. По данным канала, машина 23-летнего Александра Семенова на полной скорости вылетела с дороги и врезалась в дерево. Пассажирка, которая была в автомобиле, погибла. Водителя доставили в больницу.

Kub Mash передает, что машина была зарегистрирована на мать виновника, экс-депутата Гордумы. На Семенова-младшего завели уголовное дело. Канал напоминает, что в 2017 году 17-летний Семенов на скорости влетел в «Газель» с дорожными рабочими в Краснодаре. Тогда погиб один из строителей, четверо пострадало.

28 марта в поселке Алексеевское в Татарстане водитель Chevrolet насмерть сбил ребенка на детской площадке. На записи ДТП видно, как автомобиль на полной скорости мчит к компании школьников, сбивает одного из них и продолжает ехать дальше. По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением.

Ранее житель Удмуртии без водительских прав насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места аварии. Женщина везла ребенка на санках, когда на дорогу выехал мужчина на Lada Priora и сбил ребенка. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь. По данным ГИБДД, с 2016 года 28-летний местный житель 15 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.