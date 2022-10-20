Пьяного мужчину с автоматом задержали у школы в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге Росгвардия около одной из школ задержала пьяного мужчину с автоматом. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу, оружие было охолощенным.

Инцидент произошел около 88-й школы Калининского района. Уборщица заметила подозрительного человека на улице и нажала тревожную кнопку в учебном учреждении. После этого, по данным СМИ, в течение нескольких минут к школе прибыли правоохранители.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 51-летнего гражданина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался около школы № 88 Калининского района (пр. Науки, 33/3) с предметом, похожим на автомат.<...> По предварительной информации автомат является охолощённым, — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится в отделе полиции и дает пояснения произошедшего.