Путин примет участие в открытии нового терминала в аэропорту Новосибирска

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин по прямой видеосвязи примет участие в открытии нового терминала в новосибирском аэропорту Толмачево. Торжественное мероприятие состоится 9 февраля в 100-летний юбилей российской гражданской авиации, сообщает «Сиб.фм».

Новосибирский аэропорт Толмачево получил разрешение от Росавиации на ввод в эксплуатацию нового терминала, — передает издание.

Терминал Толмачево станет самым крупным в России — его площадь составляет 58 тысяч кв. м. Через аэровокзал будут выполняться внутренние рейсы. За один час 54 стойки регистрации смогут принимать около двух тысяч человек. Для удобства пассажиров терминал оснащен шестью телескопическими трапами.

На мероприятие в честь открытия, согласно документу, опубликованному в сентябре 2022 года на сайте госзакупок, было выделено около шести миллионов рублей. Предполагается, что гостей будут встречать восемь моделей, а на сам праздник пригласят аниматоров, выступающих в виде живых скульптур, также будет организована фотозона и викторина по истории Толмачево.

Ранее сообщалось, что между Санкт-Петербургом и Пекином запустят прямые авиарейсы впервые с начала пандемии. Полеты возобновятся с 19 февраля, их будет осуществлять китайская авиакомпания Hainan Airlines.