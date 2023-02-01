Из крупного российского города запустят прямые авиарейсы в Пекин Между Санкт-Петербургом и Пекином запустят прямые авиарейсы впервые с начала пандемии

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/ Global Look Press/

Между Санкт-Петербургом и Пекином запустят прямые авиарейсы впервые с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы». С 19 февраля полеты по данному направлению начнет осуществлять китайская авиакомпания Hainan Airlines.

Перелеты будут проходить каждую неделю по воскресеньям на самолете Airbus A330-300. Вылет из аэропорта Пекина запланирован в 16:25, прибытие в Санкт-Петербург — в 20:15. Вылет из аэропорта Пулково запланирован в 22:05, прилет в столицу Китая — в 10:55. Время указано местное для каждого аэропорта.

Ранее в посольства КНР в России сообщили, что въезжающие в Китай, обязаны предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов до вылета. Кроме того, от граждан РФ потребуется заполненная декларация о состоянии здоровья.

На смягчение суровых ограничительных мер власти Китая пошли в результате протестов населения. Резкая отмена привела к новой вспышке заболевания. По данным Bloomberg, в декабре заболело почти 250 млн жителей страны. Официальная статистика такие данные не подтверждает. До середины января говорилось о 5241 погибшем за весь период пандемии. Однако в середине месяца власти КНР сообщили о гибели почти 60 тысяч человек за 30 дней.