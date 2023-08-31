Прорыв дамбы под Уссурийском попал на видео Под Уссурийском из-за прорыва дамбы экстренно эвакуируют людей

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В Приморском крае произошел прорыв Пуциловской дамбы на местном Малоказаченском водохранилище в районе Уссурийска, сообщает Пятый канал. В результате ЧП рухнули четыре из шести бетонных пролетов дамбы. Момент происшествия смогли заснять журналисты.

Как сообщает канал, в районе бедствия экстренная эвакуация населения, людей свозят в безопасные места на возвышенностях и размещают в палатках, где они могут переждать опасность. Питание подвозят автобусами.

По информации канала, гидротехническое сооружение начало представлять опасность еще во время тайфуна «Ханун», который обрушился на Приморье в середине августа. Тогда на Малоказаченском водохранилище установили круглосуточный дежурный пост. 31 августа наблюдатели сообщили, что произошел паводковый водосброс, и дамба со своей задачей не справляется.

Как сообщается, вода стремительно заливает окрестности. В селе Андреевка, где смыло несколько домов, развернулась масштабная спасательная операция. Происшествие, случившееся в разгар отпускного сезона, затронуло и тысячи туристов, отдыхавших в зоне подтопления. Их вывозят во Владивосток, для чего Тихоокеанский флот предоставил большой десантный корабль.

Ранее уже сообщалось об эвакуации жителей части Уссурийского городского округа в связи с угрозой подмыва дамбы. Опасность вызвана сильными ливнями, которые обрушились на регион.