В Уссурийске эвакуируют жителей из-за угрозы подмыва дамбы

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Жителей части Уссурийского городского округа Приморья эвакуируют в связи с угрозой подмыва дамбы, сообщили в администрации муниципалитета. Опасность вызвана сильными ливнями, которые обрушились на регион. Существует угроза подтопления домохозяйств.

После наводнения, вызванного прохождением тайфуна «Ханум» 12–13 августа, на Малоказаченском водохранилище был установлен дежурный круглосуточный пост. Сегодня от него поступила информация, что паводковый водосброс на водохранилище не справляется со своей функцией, поэтому возможен подмыв грунта, — говорится в сообщении местных властей.

Уточняется, что спасатели эвакуируют жителей Пуциловской территории. Их отправляют в безопасные места на возвышенности.

Тайфун «Ханун», бушевавший в Приморье в середине августа, вызвал обильные осадки и наводнение. Спасатели эвакуировали более 2,5 тысячи человек. В девяти муниципалитетах региона введен режим ЧС. Всего было затоплено более 4,5 тысячи домов.

Из-за прорыва дамбы в Уссурийске, в результате которого город оказался затопленным, прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве, которое повлекло крупный ущерб.

В ведомстве уточнили, что подрядчик не завершил строительные работы на дамбе в срок, указанный в договоре. Он успел закончить только девять из 11 предусмотренных этапов работ. В апреле 2023 года его уже привлекали к административной ответственности за отступление от проектной документации.