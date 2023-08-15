Власти Приморья ввели режим ЧС из-за наводнения

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Власти Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за масштабов ущерба от наводнения, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. В настоящее время режим ЧС действует в девяти муниципалитетах края.

Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения, — написал Кожемяко.

По данным Министерства по делам ГО и ЧС Приморья, число затопленных домов увеличилось до 4620, отрезанными остаются 32 населенных пункта, переливы произошли на 58 участках дорог. По словам главы Приморского края, критерии для введения режима чрезвычайной ситуации в регионе по расчетам есть. Это позволит «на месте регулировать» и «в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой».

Спасатели эвакуировали более 2,5 тысячи человек. Тайфун «Ханун» бушевал в Приморье с 10 по 12 августа. Обильные осадки вызвали наводнение. Общий подъем воды за паводок составил от 3,9 метра до 8 метров. В девяти муниципалитетах региона введен режим ЧС. Основная часть спасателей пребывает в Уссурийске и Спасске-Дальнем.