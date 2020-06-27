Производителя сливочного масла оштрафуют за антибиотики в продукте

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Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике привлекло к ответственности молочный завод. Причиной стало обнаружение антибиотиков в продукции.

Для анализа были отобраны пробы сливочного масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% производителя ООО «Бригантина плюс». В нём был обнаружен флорфеникол амин. Отмечается, что в норме данное вещество в продукте не должно присутствовать.

Специалисты заявили, что это синтетический аналог тиамфеникола, который разработали специально для использования в ветеринарии. Он имеет свойство быстро всасываться в ЖКТ и проникать в ткани. Его запрещено использовать для лечения доеных коров и беременных животных, сообщает «МедикФорум».

На данный момент против производителя возбуждено административное дело по факту правонарушения. Юридическому лицу назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

NEWS.ru писал ранее, что интим-магазин в Петербурге оштрафовали за продажу смазки в карантин. По словам экспертов, лубрикант не считается товаром первой необходимости.