Пригожин раскрыл количество солдат ВСУ в Артемовске Пригожин заявил, что в Артемовске находится до 20 тысяч солдат ВСУ

Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале опубликовала комментарий бизнесмена Евгения Пригожина, в котором говорится, что в Артемовске находится до 20 тысяч солдат ВСУ. По его словам, у ЧКВ «Вагнер» по-прежнему недостаточно оружия.

В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. Если зачистить Бахмут от них, значит, их надо уничтожить — убить. 12–20 тысяч украинских военных к завтрашнему утру успеть убить очень сложно. <...> Поверьте, мы все для этого делаем, хотя нам по-прежнему не дают боеприпасы, военную технику, вооружение, транспорт. Саперные лопатки спустя почти месяц, кстати, дали, — заявил Пригожин.

Бизнесмен уточнил, что в Артемовск прибывают новые солдаты ВСУ, идут тяжелые бои.

Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в Артемовске находятся около 10 тысяч украинских военных. По его словам, российская сторона контролирует все подъезды к городу, что делает поставку вооружений ВСУ «проблематичной и опасной».

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие Артемовска под контроль позволит российским войскам вести наступление вглубь обороны ВСУ. Он подчеркнул, что город является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе.