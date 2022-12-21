Пригожин поддержал идею отправить в зону СВО женщин-заключенных

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала во «ВКонтакте» комментарий бизнесмена, в котором он поддержал идею депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера об участии женщин-заключенных в спецоперации на Украине. Депутат в обращении к предпринимателю отметил, что женщины готовы отправиться в зону СВО в качестве связистов, врачей и медсестер. Пригожин, как отметили в пресс-службе компании, предложил включать женщин-осужденных в диверсионные группы и снайперские пары.

Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но, думаю, дожмем, — приводит пресс-служба компании «Конкорд» слова Пригожина.

Ранее Пригожин заявил, что считает ЧВК «Вагнер» самой крупной и боеспособной частной армией в мире. Он подчеркнул, что военная компания достойно противостоит ВСУ и является решающей силой в этом направлении. По его словам, американцы вряд ли смогут обучить украинскую армию чему-то кардинально новому, поскольку бойцы ВСУ и сами могут преподавать боевое мастерство всему миру.

До этого бойцы группы «Вагнер» заявили, что в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут) они разгромили подразделения ВСУ. Из остатков спецназа и нацподразделений украинское командование сформировало на территории ДНР сводные отряды.

По словам одного из вагнеровцев, нацформирования нужны киевскому командованию в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска группа «Вагнер» отбила несколько атак «Айдара». При этом в таких подразделениях, по словам бойца, сейчас служат «мужики-резервисты, пара пацанов молодых».