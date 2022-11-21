Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» самой боеспособной частной армией в мире

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте» сообщила, что ее основатель, бизнесмен Евгений Пригожин считает ЧВК «Вагнер» самой крупной и боеспособной частной армией в мире. Он подчеркнул, что военная компания достойно противостоит ВСУ и является решающей силой в этом направлении.

ЧВК «Вагнер» — самая крупная частная армия в мире и самая боеспособная. Поэтому как бы не называли себя — «Моцартами» или «Сальери», «Шубертами» или «Киркоровыми» — различные воинские формирования, в любом случае, это не дает им ни сил, ни преимуществ, ничего, кроме хайпа. <...> ЧВК «Вагнер» достойно противостоит украинской армии, и она — решающая сила на этом направлении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что американцы навряд ли смогут обучить украинскую армию чему-то кардинально новому, поскольку бойцы ВСУ и сами могут преподавать боевое мастерство всему миру.

Ранее бойцы группы «Вагнер» заявили, что в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут) они разгромили подразделения ВСУ. Из остатков спецназа и нацподразделений украинское командование сформировало на территории ДНР сводные отряды.

По словам одного из вагнеровцев, нацформирования нужны киевскому командованию в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска группа «Вагнер» отбила несколько атак «Айдара». При этом в таких подразделениях, по словам бойца группы «Вагнер», сейчас служат «мужики-резервисты, пара пацанов молодых».