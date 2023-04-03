Пригожин назвал виновных в убийстве Татарского «Действует группа радикалов»: Пригожин — о виновных в смерти Татарского

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», в Telegram-канале собственной пресс-службы высказал предположение, что ответственность за смерть военного корреспондента Владлена Татарского несет группа радикалов. При этом они не связаны с властями Украины, считает он.

Что касается гибели Дарьи Дугиной — да, всё схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал, — добавил Пригожин.

Также он подтвердил свою связь с кафе, в котором произошел взрыв. Предприниматель подчеркнул, что действительно передал заведение патриотическому движению «Кибер Фронт Z», чтобы оно могло проводить там различные семинары. Он отметил, что скорее всего, на одном из таких семинаров и произошла трагедия.

Взрыв произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента. Сам Татарский скончался. Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 30 человек, сообщает пресс-служба Минздрава России в воскресенье. Из них 24 человека были госпитализированы.

По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

По информации других источников, подозреваемая, которой оказалась жительница Санкт-Петербурга Дарья Т., уже задержана. Девушка 1997 года рождения доставлена к следователю.