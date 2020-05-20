Препарат от ревматоидного артрита проверят на пациентах с COVID-19

https://static.news.ru/photo/1cc48772-9a8a-11ea-b96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Инфекционная больница им. Боткина и Центр им. Алмазова в Санкт-Петербурге приступили к клиническим испытаниям препарата от ревматоидного артрита «Левилимаб». Специалисты проверят его эффективность против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Для участия в экспериментальной программе пригласят 30-40 граждан с тяжёлой формой COVID-19, пишет ТАСС. Исследования также пройдут в Москве, Чечне и Дагестане. По предварительным данным, использование данного лекарства уменьшает пребывание пациентов в стационаре до 7-8 дней. Инвестиции в проект составили около 400 млн рублей.

За прошедшие сутки в России выявили ещё 8764 заражённых коронавирусом нового типа. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве — 2699.

В Подмосковье COVID-19 заразились 903 человека, в Санкт-Петербурге — 504. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировали 308 705 заражённых. Выздоровели 85 392 гражданина, умерли 2972. В мире общее количество случаев COVID-19 превысило 5 млн. Из них около 1,97 млн исцелились, свыше 325 тысяч скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что примерно тысяча заражённых коронавирусом, тяжело переносящих болезнь, поступают за сутки в московские больницы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.