Пожар в подмосковном ТЦ локализовали на площади в 9 тысяч «квадратов»

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Тушение пожара в торговом центре «Стройтракт» («Стройпарк») в Балашихе

Пожар в подмосковном торговом центре «Стройтракт» на территории Балашихи локализован на площади в девять тысяч квадратных метров. Об этом журналистам ТАСС рассказали сотрудники пресс-службы регионального ГУ МЧС. Они уточнили, что к настоящему моменту огонь уже ликвидирован. Отмечается, что площадь обрушения в результате ЧП составила 700 квадратных метров.

В 11:55 пожар локализован на площади девять тысяч квадратных метров, — говорит пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на месте работали специалисты лаборатории по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ. Они уже взяли пробы воздуха. Анализ этих проб показал, что превышение допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

Ранее представитель экстренных служб уточнял, что общая площадь пожара в ТЦ составила 12,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия крыша «Стройтракта» обвалилась. В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков сообщили, что ущерб от пожара может достигнуть 1 млрд рублей. Главное управление (ГУ) МЧС добавило, что пострадавший при пожаре в «Стройтракте» охранник был госпитализирован.

СК РФ возбудил уголовное дело. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия пожара.