Пожар произошел в торговом доме в Татарстане Mash Iptash: торговый дом загорелся в городе Кукмор на площади 300 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в торговом доме в городе Кукмор в Татарстане, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

По данным канала, пожар начался в магазине, расположенном на первом этаже здания, а затем перекинулся на верхние этажи. Шесть человек смогли эвакуироваться самостоятельно. О пострадавших не сообщается. На место происшествия прибыли шесть пожарных машин.

Ранее в Москве вспыхнуло здание «Известия холла» на Пушкинской площади. В ходе пожара сгорели ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». По информации МЧС, огонь охватил три строения внутри двора, в одном из которых частично обрушилась конструкция. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

До этого в Мещанском районе Москвы произошел пожар в двухэтажном здании, в котором расположены городской комитет КПРФ и музей пожарной охраны. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. Сотрудники МЧС спасли из огня двух человек.

Кроме того, в Астрахани загорелся частично расселенный дом. Трое жильцов были направлены в пункт временного размещения.