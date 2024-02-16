Появилось видео крупного пожара в Астрахани МЧС России опубликовало кадры с места пожара в жилом доме в Астрахани

Фото: t.me/mchs_official

В Сети появилось видео мощного пожара в частично расселенном доме в Астрахани, кадры с места происшествия публикует МЧС России. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

В частично расселенном жилом доме огонь охватил кровлю, внутреннюю отделку и вещи. Площадь пожара — 400 квадратных метров. Трое жильцов находятся в пункте временного размещения, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к настоящему моменту удалось ликвидировать открытое горение. В тушении пожара задействованы 36 огнеборцев и 12 единиц специальной техники.

Пожар начался утром 16 февраля в жилом доме на площади Шаумяна в Кировском районе Астрахани. Загорелась кровля здания, внутренняя отделка, а также вещи. Пожару присвоили повышенную категорию сложности.

Ранее стало известно, что возможной причиной пожара в ночном клубе Lookin Rooms в центре Москвы является короткое замыкание. По данным Telegram-канала Mash, следствие не рассматривает версию поджога. Данное заведение, а также бар «Резиденция» сгорели во время пожара на Пушкинской площади в Москве. Кроме того, пламя захватило постройки рядом со зданием «Известия холла». Общая площадь пожара составила около 1,5 тысячи квадратных метров.