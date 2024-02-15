Названа возможная причина пожара в ночном клубе Looking Rooms Mash: ночной клуб Lookin Rooms в Москве мог сгореть из-за короткого замыкания

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

По предварительной информации, ночной клуб Lookin Rooms в центре Москвы сгорел из-за короткого замыкания, пишет Telegram-канал Mash. В публикации говорится, что следствие версию поджога не рассматривает. Mash добавил, что после тушения пожара сотрудники МЧС проверили здание.

По данным канала, состояние электропроводки и внешние признаки в очаге возгорания заставили специалистов прийти к выводу, что пожар мог произойти из-за устаревших проводов. Точную причину возгорания позже установят по результатам экспертизы.

Ранее сообщалось, что бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара на Пушкинской площади в Москве. Также огонь охватил здание «Известия холла».

Представители Lookin Rooms позже проинформировали, что клуб в здании «Известия холла» в Москве сгорел. Они опубликовали видео дымящихся руин и подписали, что новости не врут. На ролик под грустную музыку предложили ставить значок огня.

Из-за пожара сотрудники МЧС перекрывали вход на станцию метро «Пушкинская», была перекрыта часть Тверского бульвара, три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.