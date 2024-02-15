Появились кадры руин клуба в «Известия холле» после утреннего пожара

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Клуб Lookin Rooms в здании «Известия холла» в Москве действительно сгорел, это подтвердили представители заведения в Telegram. Они опубликовали видео дымящихся руин и подписали, что новости не врут. На ролик под грустную музыку предложили ставить значок огня.

Площадь возгорания, по данным спасателей, составила 1500 квадратных метров. Изначально пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Кроме клуба сгорел бар «Резиденция». Во дворе обрушился металлический купол строения.

Сейчас пожарные полностью ликвидировали возгорание. После того как огонь потушили, спасатели около трех часов проливали тлеющие помещения. Откуда начался пожар, есть ли пострадавшие, чем осложнялось тушение и кто понесет наказание — в материале NEWS.ru.

Из-за утреннего инцидента закрывали вход на станцию метро «Пушкинская» и была перекрыта часть Тверского бульвара, три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Снимки с места происшествия — в галерее NEWS.ru.