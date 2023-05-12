Пожар на складе покрышек в Дзержинском перекинулся на соседнее здание

Фото: МЧС России

Пожар на складе покрышек в подмосковном Дзержинском перекинулся на соседнее здание, там загорелась крыша, сообщили NEWS.ru в МЧС Подмосковья. Как уточняется, существует угроза распространения пожара по всей кровле.

Горит кровля соседнего строения на площади 20 [кв.] м, угроза распространения по всей кровле (18×30), — сказано в сообщении.

Ранее в подмосковном Дзержинском вспыхнул мощный пожар на территории складских помещений, расположенных на улице Садовой. Известно, что их сдают в аренду. По предварительным данным, очаг возгорания находится на складе использованных покрышек. По словам очевидцев, объект загорелся на территории местной ТЭЦ. Клубы черного дыма видны за несколько километров от места возгорания.

В пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью сообщили, что сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 08:22. Огонь распространился на площади 30 кв. м, впоследствии стало известно, что площадь пожара выросла до 2500 кв. м. К тушению пожара привлекли 55 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека, 14 единиц техники. Кроме того, в борьбе с возгоранием задействовали два вертолета Ка-32 МАЦ.