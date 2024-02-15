Появилось видео горящей нефтебазы под Курском Старовойт опубликовал кадры пожара на нефтебазе в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео горящей нефтебазы в Курской области появилось в Сети, кадры опубликовал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он добавил, что продолжается ликвидация пожара после атаки ВСУ.

Глава региона рассказал, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения областного подразделения МЧС, а также аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности. По словам Старовойта, благодаря усилиям специалистов удалось не допустить распространения огня. В тушении также задействованы пожарные поезда, в общей сложности привлечены 165 человек и 35 единиц спецтехники.

О возгорании на нефтебазе в Курской области стало известно ночью 15 февраля. Старовойт отметил, что причиной пожара стала атака украинского беспилотника. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. При этом уточняется, что на объекте загорелись три резервуара с бензином, две цистерны оказались частично разрушены.

Накануне в регионе объявляли режим ракетной опасности, перед этим ВСУ ударили по деревне Городище. Старовойт сообщил, что в ходе атаки были повреждены линии электропередачи, среди мирных жителей никто не пострадал.