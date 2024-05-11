Появилось видео жесткого ДТП со скорой помощью в Белгороде На видео попало столкновение легковушки и машины скорой помощи в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центральной части Белгорода на перекрестке произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи, авария попала на видео, передает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, водитель авто не уступил дорогу спецмашине, несмотря на включенные сигналы.

По данным канала, владелец легковушки двигался на разрешающий сигнал светофора и, вероятно, не заметил машину скорой помощи, не уступив ей дорогу. После этого скорая завалилась еще на одну машину. Также Baza сообщает, что в результате происшествия никто не погиб, информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Сети появились новые кадры, на которых запечатлен момент падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, при котором погибли семь человек. СМИ продемонстрировали видео как с камер наружного наблюдения, так и из салона транспорта. На кадрах видно, что водитель общественного транспорта пытался вырулить, но безуспешно.

До этого в Турции автобус с 22 школьниками и двумя учителями опрокинулся в овраг на трассе в юго-западной части страны. По информации СМИ, транспорт следовал в Анталью. В какой-то момент водитель потерял управление из-за плохой погоды.