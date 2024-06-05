Появились новые кадры с необычными стендами на ПМЭФ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Стенд «Альфа банка» на ПМЭФ-2024

NEWS.ru снял на видео необычные стенды, установленные на Петербургском международном экономическом форуме. В кадр попали красочные стойки «Альфа банка», «Газпрома» и «Сбера».

На видео заметно, что стенд «Альфа банка» выполнен в ярко-красном цвете и украшен объемными фигурами драконов. Также на экспозиции можно заметить надписи на китайском языке.

«Газпром» представил стенд в виде изогнутого экрана с ЗD-эффектом. На нем транслируется природа России. Стойка «Сбера» выполнена в более лаконичном и строгом стиле. Здесь банк также на большом экране рассказывает о своих продуктах и услугах.

ВЭБ РФ занял целый отсек на форуме. Корпорация развития социально-экономических проектов организовала подобие цифрового города, который создает ощущение матрицы. Здесь посетители смогут получить информацию о проектах ВЭБ РФ, поиграть в отечественные компьютерные игры и послушать выступления экспертов.

Ранее сообщалось, что на стенде Петербурга для ПМЭФ-2024 будут продемонстрированы инновации города. Предполагается, что Смольный выделил почти 104 млн рублей для возведения экспозиции площадью 1697 квадратных метров. В центре стенда расположен автомобиль, которым, по предварительным сведениям, является Chery Tiggo 7 Pro синего цвета. Экспозиция сможет одновременно принять до 500 человек.