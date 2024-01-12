Появились кадры пожара в деревообрабатывающем цеху в Златоусте

Фото: МЧС РФ

Видео с места сильного пожара в деревообрабатывающем цеху в Златоусте Челябинской области опубликовала пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров.

При пожаре из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. Впоследствии огонь распространился на кровлю административно-бытового здания.

Изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации Telegram-канала Ural Mash, загорелась мебельная фабрика «Центрфасадурал». На фотографиях видно высокий столб дыма над цехом.

11 января на востоке Москвы загорелось административно-производственное здание. Огонь распространился на 2000 квадратных метров. Для тушения огня направили пожарный поезд, возгорание удалось ликвидировать спустя полтора часа. Было опубликовано видео с места. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 11 января в подмосковном поселке Обухово загорелся цех по производству полимерной продукции. Пламя охватило площадь 8000 квадратных метров, для ликвидации огня задействовали более 100 спасателей и 33 единицы техники. Персонал самостоятельно покинул здание до прибытия пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.