Цех по производству полимерной продукции горит в Подмосковье

Фото: МЧС

В цехе по производству полимерной продукции в подмосковном поселке Обухово произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь охватил площадь 8 тыс. кв. м. На ликвидацию пожара направлены более 100 специалистов и 33 единицы техники.

В поселке Обухово горит кровля цеха по производству полимерной продукции на 8 тыс. кв. м. До прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет, — заявили в МЧС.

Как сообщалось ранее, 6 января в Москве загорелся так называемый «дом-корабль», расположенный на Большой Тульской улице. Его длина составляет 400 метров, в здании насчитывается 14 этажей. В пресс-службе МЧС России уточнили, что возгорание возникло на балконе одной из квартир, позднее оно было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

В Санкт-Петербурге в ночь на 8 января загорелся ангар, расположенный в Невском районе Северной столицы. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. В МЧС России подчеркнули, что огнеборцам удалось полностью потушить пожар, пострадавших нет.

Ранее более 360 человек эвакуировали из горящей гостиницы на улице Симоновский Вал в центре Москвы. Пожар произошел в ночь на 7 января, в результате происшествия никто не пострадал.