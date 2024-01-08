Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге полностью потушили

Фото: t.me/mchs_official

Пожар в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, никто не пострадал, сообщили в МЧС России. В ночь на понедельник, 8 января, огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров.

В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет, — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В помещении хранились полиэтилен и картонная упаковка. Для тушения огня были привлечены 55 специалистов и 14 единиц специальной техники. О локализации возгорания МЧС сообщало около 03:00.

Ранее более 360 человек эвакуировали из горящей гостиницы на улице Симоновский Вал в центре Москвы. Пожар произошел в ночь на 7 января, в результате происшествия никто не пострадал.

Также в ночь на Рождество в Хабаровске произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребенок 2015 года рождения. ЧП произошло на улице Наречной. Причиной возгорания называется ненадлежащая работа водонагревательного прибора.

До этого в московском районе Бибирево произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе, загорелось помещение на 18-м этаже. В результате пожара погиб 51-летний мужчина, он скончался в машине скорой помощи. О причинах возгорания не сообщалось.