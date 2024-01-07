Более 360 человек эвакуировали из горящей гостиницы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 360 человек эвакуировали из горящей гостиницы в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб. Пожар произошел в ночь на 7 января, в настоящее время огонь потушен.

На улице Симоновский Вал, 2, произошло загорание в гостинице на 3-м этаже. Спасено два человека, эвакуировано 364, — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения огня не называются.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что пожар произошел в гостинице Holiday Tagansky. По имеющимся данным, огонь возник в номере на третьем этаже здания. Площадь пожара не называлась.

Вечером 6 января в Москве произошел пожар в «доме-корабле» на Большой Тульской улице столицы. Огонь возник на балконе одной из квартир жилого дома. Сведений о пострадавших не поступало. Длина дома составляет 400 метров, в нем насчитывается 14 этажей.

До этого загорелась квартира жилого дома на Чертановской улице на юге Москвы. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.