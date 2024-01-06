«Дом-корабль» загорелся на юге Москвы Пожар произошел в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огонь возник на балконе одной из квартир жилого дома на Большой Тульской улице в Москве, сообщает Агентство городских новостей со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице. Там отметили, что площадь пожара устанавливается, сведений о пострадавших не поступало.

Поступила заявка о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Большая Тульская, д. 2. По прибытии пожарных подразделений — возгорание на балконе квартиры на 11 этаже. В настоящее время происходит тушение пожара, — говорится в сообщении.

По информации из открытых источников, по указанному адресу расположен так называемый «дом-корабль». Его длина составляет 400 метров, в доме насчитывается 14 этажей.

Ранее в московском районе Бибирево произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе, загорелось помещение на 18-м этаже. В результате пожара погиб 51-летний мужчина, он скончался в машине скорой помощи. О причинах возгорания не сообщалось.

До этого загорелась квартира жилого дома на Чертановской улице на юге Москвы. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.